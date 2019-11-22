HABER

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damada 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eşini, baldızını, kayınpederini öldüren, kayınvalidesini ise ağır yaralayan iş adamı damada verilen 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.Olay, 2 Haziran 2017’de Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 256 Sokak’taki bir sitede meydana geldi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eşini, baldızını, kayınpederini öldüren, kayınvalidesini ise ağır yaralayan iş adamı damada verilen 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Olay, 2 Haziran 2017’de Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 256 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki iş adamı Tacit Öz, 3 Haziran 2016 tarihinde Dilem Öz (31) ile evlendi. Eşi ile birlikte çalışmaya başlayan Tacit Öz, bir süre sonra Dilem Öz ile tartıştı. Tacit Öz, tartışmanın ardından eşi Dilem Öz’ü ailesinin yanına bıraktı. Eşi ile barışmaya çalışan Tacit Öz, 4 gün önce ulusal bir gazetenin ekinde evlilik fotoğraflarının da yer aldığı “Ne Olur Geri Dön” başlığıyla haber yaptırdı. Buna karşın eşinden olumlu cevap alamayan ve 2017’nin temmuz ayında boşanma davası görülecek olan Tacit Öz, eşi Dilem Öz ile barışmak için Hurma Mahallesi’ndeki siteye gitti. Tacit Öz, sitenin bahçesinde yanındaki silahla eşi, baldızı, kayınpederi ve kayınvalidesinin üzerine 12-13 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği mühendis kayınpederi Mevlüt İçoğlu (63) ve baldızı Demet Bilen İçoğlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Aniye İçoğlu ile eşi Dilem Öz ise ağır yaralandı.
Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.
Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu’nu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya’yı ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılan Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu’nu da ’ağır yaralamak’ suçundan önce ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, daha sonra bu cezayı eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 20 yıla indirdi.
Tacit Öz, ardından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. Ceza dairesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığı, iptal bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar vererek, istinaf başvurusunu esastan reddetti.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: “Tedbir almazsak cezaevleri yüksek suç okullarına dönüşür”Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: “Tedbir almazsak cezaevleri yüksek suç okullarına dönüşür”
Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaSivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta valilik önünde şaşırtan görüntü!

Valilik önünde şaşırtan görüntü!

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

Öz kızına cinsel istismar davasında akılalmaz sözler

Öz kızına cinsel istismar davasında akılalmaz sözler

Son dakika Hakkari'de deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Hakkari'de korkutan deprem!

Karabük’te çevre katliamı! Binlerce balık telef oldu

Suyun rengi siyaha döndü! Binlerce balık telef oldu

Beylikdüzü’nde intihar! Eşinin ölümüne dayanamayıp 13. kattan atladı

Eşinin ölümüne dayanamayıp 13. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.