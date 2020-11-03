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Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:54 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi ile birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi ile birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın, daha önce mahkeme kararı ile 30 gün evden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Gültekin Ç. adlı şahıs, 33 PL 452 plakalı aracıyla boşanma aşamasındaki eşi Gülser Ç.’nin kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi 3907 Sokaktaki kayınvalidesi Nuran Altunay’ın evine gitti. Burada eşi ve eşinin ailesiyle tartışan Gültekin Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla boşanma aşamasındaki karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz’ı vurarak öldürdü. Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından ağır yaralanan zanlı Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 9 yıllık evli olan Gültekin Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşinin, 22 Haziran tarihinde Aile İçi Şiddet Bürosuna müracaat etmesi üzerine 30 gün süreyle evden uzaklaştırma kararı alındığı, ancak çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe vermesi üzerine tedbirin 3 Temmuz tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.
Ailenin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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