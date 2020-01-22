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  4. Eşini balkondan atarak öldüren sanığa "akıl sağlığı" tahliyesi

Eşini balkondan atarak öldüren sanığa "akıl sağlığı" tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta eşi Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Bahadır Gürler için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta eşi Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Bahadır Gürler için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda sanık Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı için cezai sorumluluğu olmadığı belirtilince, mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmada tutuklu Bahadır Gürler (33), olay anını net olarak hatırlamadığını fakat emniyette verdiği ifadenin doğru olduğunu söyledi. Gürler, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün yatarak tedavi gördüğünü ve bir yıl boyunca ilaç kullandığını ifade etti. Mahkeme de Gürler'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

İŞLEDİĞİ FİİLİN SONUÇLARINI ALGILAMIYOR
Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, dördüncü duruşmada mahkeme ulaştı. Raporda sanık Bahadır Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı, bu sebeple de cezai görüşünün olmadığı ifade edildi. Raporun gelmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay anında akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin sonuçlarını algılayamadığını söyledi. Sanık Gürler'in davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunu ifade eden savcı, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak sanığın akıl hastaları için yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde korunmasına ve tedavi edilmesine karar vererek sanığı tahliye etti. Heyet, Adli Tıp Kurumu raporuna karşı tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul ile sanığın 4 yıldır evli olduğu anlatıldı. İddianamede 28 Eylül 2019 tarihinde Bahadır Gürler'in kendisini aldattığı şüphesiyle eşiyle aralarında tartışma çıktığı ve balkondan Sevda Gürler (30)'i korkuluklara doğru ittiği belirtildi. Üst kat komşularının da balkondan kendilerine baktığı ve uyardığı ifade edildi.
Maktule Sevda Gürler'in komşularına eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve konuşmak amacıyla komşularını çağırdığı iddianamede belirtildi. İddianamede sanık Bahadır Gürler'in eşi Sevda Gürler'i balkondan aşağıya iterek kasten ölümüne neden olduğu aktarıldı.
İddianamede sanık Bahadır Gürler hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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