Eşini baltayla öldüren sanığa indirim uygulanmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, 37 yıllık eşi, Cennet Akkuş'u (55) balta ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nurettin Akkuş (66), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinayeti tahrik altında işlediğini öne süren sanığın pişmanlıktan uzak tavırlarından dolayı cezasında indirim yapmadı.

Atatürk Mahallesi'nde 2017 yılının Ekim ayında meydana gelen olayda, Nurettin Akkuş ile eşi Cennet Akkuş tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nurettin Akkuş, mutfaktan aldığı baltayla saldırdığı eşini, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Eşinin ve kendisinin ilk evliliklerinden 1'i üvey 4 çocuğu bulunan Cennet Akkuş, kanlar içinde yere yığılırken, Nurettin Akkuş, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, kanlar içinde yatan Akkuş'un öldüğünü belirledi. Cennet Akkuş'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri ardından Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Nurettin Akkuş, suç aleti balta ile gözaltına alındı. Akkuş, polisteki ifadesinde, "Akşam yemeği yiyorduk. Cennet, o esnada gereksiz bir tartışma çıkarttı. Tartışma büyüdü. Sinirlenip, öfkeyle mutfaktaki baltayı alıp, korkutmak istedim. Baltayla, boynuna vurdum. Ardından, kendisini kanlar içinde gördüm. Korkup, polisi aradım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Nurettin Akkuş, hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

DURUŞMADAKİ TAVIRLARI NEDENİYLE İNDİRİM UYGULANMADI

Akhisar Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkuş, cinayeti ağır tahrik altında işlediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığa 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın istinafa taşınmasından sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) görülen duruşmaya tutuklu sanık Akkuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Cinayeti bir kez daha ağır tahrik altında işlediğini söyleyen sanığın cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nde de değişmedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa, duruşmalardaki pişmanlıktan uzak tavırları nedeniyle cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

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