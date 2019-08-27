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Eşini baltayla öldürmeye çalışan sanık: Pişmanım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak 'ı (34) baltayla öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu bulunan Halis Bulucu (47) hakim karşısına çıktı.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak 'ı (34) baltayla öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu bulunan Halis Bulucu (47) hakim karşısına çıktı. Sanık Bulucu, "Pişmanım, olay tamamen o dönemdeki psikolojimin etkisiyle olmuştur, öfkeyle olmuştur." dedi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halis Bulucu getirildi. Şikayetçi Asiye Akburak ise duruşmaya katılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetçi olarak salonda hazır bulundu. Sanık Halis Bulucu mahkemedeki savunmasında, "Pişmanım, olay tamamen o dönemdeki psikolojimin etkisiyle olmuştur, öfkeyle olmuştur, tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanık Bulucu'nun avukatı ise, "Müvekkilim olay tarihinde Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmıştır, raporlara göre müvekkilimin kullandığı ilaçlar ortadadır, müvekkilimin eyleminde öldürme kastı yoktur. Müvekkilim "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değil en fazla "kasten yaralama" suçunu işlemiş olacaktır. Müvekkilim 15 aydır tutukludur. Bu aşamada ev hapsi dahi olsa adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz." dedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Asiye Akburak'ın, Adli Tıp Kurumu raporunun radyoloji tetkikinin Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Sultangazi'de yaşayan Halis Bulucu ve birlikte yaşadığı Asiye Akburak ile arasında 3 Haziran 2018 günü tartışma yaşandı. İddialara göre, Halis Bulucu eşi Asiye Akburak'a baltayla saldırıp yaraladı. Komşularının polise haber vermesiyle Asiye Akburak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Halis Bulucu gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Halis Bulucu çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede sanık Bulucu hakkında " Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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