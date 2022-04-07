HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini baltayla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Eşini baltayla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

07.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşi Sevgi Polat'ı baltayla öldüren Yakup Polat için istenen ceza belli oldu. Savcı, ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup Polat'ın, Sevgi Polat'ı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti.

Eşini baltayla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İzmir Buca'da 2019 yılında eşi Sevgi Polat'ı baltayla öldüren Yakup Polat için istenen ceza belli oldu. Savcı, Yakup Polat'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti.

esini-baltayla-olduren-saniga-agirlastirilmis-muebbet-istemi_7131_dhaphoto2

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KENDİNİ İHBAR ETTİ

Buca ilçesinde 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat, 26 Kasım 2019'da, Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yakup Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirdi, polisi arayan Yakup Polat ise eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekipler, Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Yakup Polat ise tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Polat, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada olayı hatırlamadığını söyledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporla ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

"BU SÜREÇ ÇOK UZADI"

Tutuklu sanık Yakup Polat'ın yargılanmasına İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki avukatı Fatma Nur Taramış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile Polat çiftinin çocukları Melihcan Polat katıldı. Sanık avukatları ise mazeret bildirdi. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının mazeret bildirip, süreci uzattıklarını söyledi. Duruşmada Melihcan Polat, "Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyleyen savcı, ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup Polat'ın, Sevgi Polat'ı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasıyla mahkeme heyeti, sonraki celsede sanık avukatlarının salonda hazır bulunmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis aracından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştıPolis aracından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalıştı
Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldıPolisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı
Bıçaklanıp, sokak sokak gezdirilmişti! Kahreden gerçekBıçaklanıp, sokak sokak gezdirilmişti! Kahreden gerçek
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

İlginizi Çekebilir

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.