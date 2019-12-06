Eşini balyozla öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Bicil (66) hakkında, savcı, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Bicil ise "Pişmanım" dedi.

Olay, Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Hanife- Ali Bicil çifti, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Bicil, başına balyozla vurarak eşini öldürdü. Bicil, olayın ardından polis merkezine giderek, teslim oldu. Tutuklanan koca hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu sanık Ali Bicil, duruşmada olay anında sinirlendiği ve bilincini kaybettiğini öne sürerek, "Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Bahçeyi temizlemek için dışarı çıktım, eşim de nane ekiyordu. Bir süre çalıştıktan sonra 'Hanım yemeği hazırla da yiyelim' dedim. Bana ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. Sonra içeriye girdi. Arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de benzer küfürleri etti. Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı, 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler eder, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikayet etmekten korkuyordum, böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim ancak şimdi pişmanım" dedi.

Cumhuriyet savcısı da mütaalasını açıklayarak, sanığın, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla istenilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

