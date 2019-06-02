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Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.Olay, dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana geldi.

Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Diyarbakır’da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.
Olay, dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı. Tartışma sonucunda Recep Günler, yanında bulundurduğu bıçağı eşine eşine saplayarak ölümüne neden oldu. Bu sırada Günler çiftinin, 15, 17 ve 18 yaşlarında olan üç çocuğu araçtan çıkıp kaçarak jandarmaya sığındı.
Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik güçleri araçla kaçan Recep Günler’in bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Günler, Diyarbakır’da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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