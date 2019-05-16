Eşini bıçakla öldürüp polise teslim oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet S. (53), Ali İhsan Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde pazara alışverişe gideceğini söyleyen eşi Sultan S. (53) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Mehmet S, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından Afyonkarahisar Adliyesine giderek polise teslim oldu.

Sultan S'nin cesedi, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

