Eşini bıçakla rehin aldığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bıçakla eşini rehin aldığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 84 yaşındaki kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki bir evde yaşayan kadının eşi tarafından bıçakla rehin alındığını ve tehdit edildiğini bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, elindeki bıçağı aldıkları E.Ö'yü (84) etkisiz hale getirdi.
Psikolojik sorunları bulunduğu bildirilen yaşlı adam, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evde bulunan yaşlı adamın eşi H.Ö. ise yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
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