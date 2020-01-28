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Eşini bıçakla yaralayan kocaya müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Karadeniz'in (26), müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Karadeniz'in (26), müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Geçen 30 Eylül'de Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i karın bölgesinden bıçakladı. Yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜEBBET TALEBİ
Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Karadeniz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ali Karadeniz, eşiyle boşanma davasının devam ettiğini belirterek, "Denetimli olarak cezaevinden çıkmıştım. Sinem konuşmak istedi. Boşanma aşamasında olduğumuz için kabul etmedim. 'Çocuğumuzla ilgili konuşmak istiyorum' deyince kabul ettim. Boş bir araziye gittik. O.E. de oraya geldi. Sonra oradan ayrıldım. Sinem’i kimin yaraladığını bilmiyorum. Sinem ve O.E. ben cezaevine girince evden kaçtılar. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. Kendimde değildim" diye konuştu.
'ANNESİ ÖLDÜR DİYE BAĞIRDI’
Şikayetçi olduğunu ifade eden Sinem Karadeniz ise "Bakkala gidiyordum. Ali, araçtan indi. Barışmak istediğini söyledi. Annesi K.K., 'Öldür onu' diye bağırdı. O.E.’yi de arayarak küfür etti. 5 dakika sonra O.E. geldi. Ali, belindeki bıçağı savurmaya başladı. Ardından da annesiyle kaçtılar. O.E. ile ilişkimiz yoktu. Ona sığınmadım. İstanbul’a gitmedim. Aramızda gönül ilişkisi yoktu. Hastanede konuşamadığım için ifadem eksikti" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Ali Karadeniz’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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