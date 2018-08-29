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Eşini bıçakladıktan sonra balkondan atan koca için yakalama kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde ayrı yaşadığı eşi Sevim E.'yi bıçakla yaralayıp balkondan aşağıya atan Fatih E. hakkında Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz neticesinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Eşini bıçakladıktan sonra balkondan atan koca için yakalama kararı!

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Ankara Kahramankazan

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