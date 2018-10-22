Adana'da eşini "öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkum edilen, itiraz sonucu cezası 4 yıl 6 ay hapse indirilerek tahliye edilen sanık Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonucu yeniden tutuklandı.

18 Mayıs’ta "Eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen, oto kiralama işi ile uğraşan tutuklu Serkan Taciroğlu'nun (38) 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve tahliyesi yönünde verilen karara Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, itiraz üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 18 Ekim'de sanığın tutuklanmasına karar verildiği, bunun üzerine sanık Taciroğlu'nun yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

- Olay

Adana'da boşanmak isteyen eşini 9 yerinden bıçaklayarak "Eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Taciroğlu karara itiraz etmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde itiraza ilişkin görülen duruşmada mahkeme, sanık Taciroğlu’nun suçunu "Eşini yaralama" olarak kabul ederek, cezayı 4 yıl 6 ay hapis cezasına indirmiş, sanığın tahliyesine karar vermişti.

