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Eşini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 13:26 | Son Güncelleme

BARTIN'da, Şenol K.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, Şenol K. (46), tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Gül K.'yi (42) bıçaklayarak öldürdü.
Olay dün gece saatlerinde Aladağ Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre Şenol K., kıskandığı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Şenol K. mutfaktan aldığı bıçakla Gül K.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Gül K., 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Gül K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Gül K.'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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