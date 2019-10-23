EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCANIN, EŞİNİN AİLESİNİ TEHDİT ETTİĞİ MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

*Mektupta, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı" da demiş.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de eşi Billur Cucur'u (40) defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Türkay Cucur'un yargılanmasına devam edildi. Türkay Cucur'un bir mektup yazdığı, mektubunda eşinin ailesini tehdit eden ifadelere yer verdiği ortaya çıktı. Türkay Cucur, mektubunda eşi için de, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı" dediği öğrenildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Türkay Cucur ve avukatı ile müştekilerin avukatı katıldı. Tutanağa, sanığın akli sağlığının tespiti için 13 Ocak 2020 tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği yazıldı.

TANIK: ÜST KATTAN BAĞRIŞMA SESİ GELMESİ ÜZERİNE UYANDIM

Mustafa Tahir Çıpa tanık olarak dinlendi. Sanığın üst katında oturduğunu söyleyen Çıpa, "Gece 04.30 sıralarında üst kattan bağrışma sesi gelmesi üzerine uyandım. Bir müddet sonra sesler kesildi. Bende aile kavgası olduğunu düşünerek herhangi bir şey yapmadı. Ben olayın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.