HABER

Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı karısını 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sedat Dedeler (36) ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'taki evlerinde Sedat ve eşi Elvan D. (30) arasında 4 Ekim 2016'da tartışma çıkmış, sanık mutfaktan aldığı bıçağı eşine 49 kez saplayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Doğu'da bin 519 köy kar hapsindeDoğu'da bin 519 köy kar hapsinde
Karadeniz’de 801 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 801 köy yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan duyurdu: Davayı kazandık

Berat Albayrak'tan çok konuşulacak paylaşım: Atılan iftira...

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun! 2 saat boyunca...

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun! 2 saat boyunca...

İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

Gündemi sarsacak iddia: O isim için infaz emri verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.