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Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Mersin'de tartıştığı eşi Emine Demir'i (39) bıçaklayarak öldüren Habip Demir, (43) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Olay, geçen yıl 18 Aralık’ta Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak’ta bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Emine ve Habip Demir çifti evde tartışmaya başlayınca komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 6 çocuk sahibi çiftin kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Emine Demir’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, birçok bıçak darbesi alan Emine Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir’in cenazesi toprağa verilirken, Adana’da yakalanan Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin daha önce kıskançlık yüzünden tartışıp evlerini ayırdığı, ancak sonra yeniden barışarak bir araya geldikleri öğrenildi. Çiftin çocukları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Habip Demir'in en ağır şekilde cezalandırılması için eylemler yaparak kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Habip Demir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Tarsus Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Habip Demir, hakkındaki iddiaları reddetti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Habip Demir'e 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Demir hakkında indirim maddelerini uygulamadı.

DHA

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