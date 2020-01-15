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  4. Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştı

Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 00:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da, tartıştığı eşi Melike D.'yi bıçaklayarak öldüren G.D., olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, tartıştığı eşi Melike D.'yi bıçaklayarak öldüren G.D., olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Ahmede Hane Caddesi'ndeki Alkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. 4'üncü katındaki dairede tartışma sesi duyan apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evin kapısını kimse açmayınca itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, ihbarın yapıldığı dairenin kapısını açmasıyla sağlık görevlileri ve polis ekipleri eve girdi. Kapının açılmasıyla ekipler, evde ikamet eden Melike D.'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melike D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Yapılan incelemede polis, Melike D.'nin eşi G.D. tarafından öldürüldüğünü belirledi. G.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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