Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi, 3 çocuk annesi Sevim E.'yi (34) annesinin evinde bıçaklayıp, ikinci kattan atan, gözaltına alındıktan sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih E. hakkında, bir gün sonra Başsavcılık tarafından yapılan itiraz sonucu, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sağlık durumu ağır olan Sevim E.'nin ise adı açıklanmayan hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, geçen Cumartesi, Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Sevim E., eşi Fatih E.'nin ölüm tehditleri üzerine 3 kız çocuğunu yanına alarak annesinin evine yerleşti. Fatih E. ise kendisinden boşanmak isteyen eşinin, annesi ile birlikte yaşadığı evin önüne gitti. İkinci kattaki evin balkonuna tırmanan Fatih E., ardından içeri girdi. Burada Fatih E. ile Sevim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih E., eşine ve kendisine engel olmak isteyen kızlarına saldırdı. Kızlarından birinin başını duvara vurup elini bıçakla kesen Fatih E., Sevim E.'nin de boğazını kesti. Fatih E. ardından, kaçmaya çalışan eşini balkondan attı. Fatih E., yerde kanlar içerisinde kalan eşinin üzerine balkondaki saksıları da fırlattı. Ağır yaralanan Sevim E. ile 3 kızı, olay yerine çağrılan ambulansla Kahramankazan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızlar tedavilerinin ardından taburcu edildi, sağlık durumu ciddi olan Sevim E. ise ilk müdahale sonrası Ankara'ya sevk edildi. Sevim E.'nin güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Olaydan sonra Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih E. hakkında, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlarından soruşturma açılarak gözaltına alınması için talimat verildi. Gözaltına alınan Fatih E., Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinden sonra tutuklama talebi ile Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ancak Fatih E., burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu karardan bir gün sonra, 26 Ağustos Pazar günü Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucu, şüpheli Fatih E. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Polisin, Fatih E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

Bu arada, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sevim E. ile çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla soruşturma dosyasında gizlilik kararı verilip, anne ve kızlarının can güvenliklerinin sağlanması amacıyla kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği belirtildi.

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