Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı (2)

AYNI HAKİM TUTUKLADI, CEZAEVİNE KONULDU
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi, 3 çocuk annesi Sevim E.'yi (34) annesinin evinde bıçaklayıp, ikinci kattan atan, gözaltına alındıktan sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Ercan, tutuklandı.
Şüpheli Fatih Ercan, bugün öğle saatlerinde Kahramankazan Savcılığına teslim olmasının ardından sorgusu yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklama kararını daha önce adli kontrol şartıyla serbestlik kararı veren aynı hakim tarafından verildiği öğrenildi.
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