Eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırmış, bakamayınca hastaneye bırakmıştı! Arel bebek annesine teslim edildi

Akıllara durgunluk veren olay, Manisa'nın Kula ilçesinde yaşandı. Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla hafif yaralayan, daha sonra da henüz 5 aylık Arel ismindeki bebeğini kaçıran M.U.Ş. isimli şüpheli baba, bebeğinin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek bebeği bırakıp kayıplara karıştı.

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Hastaneye geldiği tespit edilen ve 5 aylık bebeğini yalınayak getiren vicdansız babayı arama çalışmaları başlarken, sağlık personellerinin müdahalede bulunduğu ve temin ettikleri mamayla karnını doyurdukları Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Hafif yaralı anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan babayı arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

