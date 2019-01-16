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Eşini bıçaklayıp, bebeğini rehin alıp serbest bırakılan kişi, itiraz üzerine tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 21:46 | Son Güncelleme

KONYA'da, annesiyle sık görüştüğü iddiasıyla tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçaklayan, eve gelen polislere direnip 5 aylık kızı G.G.'yi rehin alan Abrürrezzak G.'nin (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz etti.

Eşini bıçaklayıp, bebeğini rehin alıp serbest bırakılan kişi, itiraz üzerine tutuklandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, annesiyle sık görüştüğü iddiasıyla tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçaklayan, eve gelen polislere direnip 5 aylık kızı G.G.'yi rehin alan Abrürrezzak G.'nin (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz etti. yeniden yakalanan saldırgan koca, bu kez 'Silahla tehdit' suçundan tutuklandı.
Olay, 14 Ocak günü saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokak'ta meydana geldi. Vatani görevini yaptığı birliğinden izin alıp, eve gelen Abrürrezzak G., iddiaya göre eşi Dilan G.'ye annesiyle sık sık telefonla görüştüğü için tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abrürrezak G., eşini elinden bıçakladı. Dilan G., evden kaçıp komşularına sığındı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan G., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin gözaltına almak istediği Abrürrezzak G. ise kızı G.G.'nin boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Abrürrezzak G., polisin çabası sonucu ikna edildi. Eylemine son veren Abrürrezzak G. gözaltına alınırken, babasının elinden alınan minik bebek ise sağlık kontrolü için annesinin bulunduğu hastaneye götürüldü. Kontrolünün ardından da G.G., annesine teslim edildi. Anne Dilan G. ve kızı taburcu edildi.
İTİRAZ ÜZERİNE TEKRAR YAKALANIP, TUTUKLANDI
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdürrezzak G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Abdürrezzak G., 'Silahla tehdit' suçundan çıkarıldığı Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

​FOTOĞRAFLI

Eşini bıçaklayıp, bebeğini rehin alıp serbest bırakılan kişi, itiraz üzerine tutuklandıEşini bıçaklayıp, bebeğini rehin alıp serbest bırakılan kişi, itiraz üzerine tutuklandıEşini bıçaklayıp, bebeğini rehin alıp serbest bırakılan kişi, itiraz üzerine tutuklandı

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