HABER

Eşini bıçaklayıp kendisini eve kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 01:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Okan Ç. (47) tartıştığı eşi Ülkü Ç.'yi (40) kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Okan Ç. (47) tartıştığı eşi Ülkü Ç.'yi (40) kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna olan şüpheli koca polis merkezine götürüldü.
Olay akşam saat 23.00 sıralarında Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Ayyıldız Apartmanının 10'uncu katında meydana geldi. Okan Ç. ile eşi Ülkü Ç. arasında aile içi tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Okan Ç. eline geçirdiği bıçakla eşi Ülkü Ç.'yi kolundan yaraladı. Yaraladığı eşinin evden gitmesine izin veren Okan Ç., ardından kendini eve kilitledi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ülkü Ç.'yi Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kendisini eve kilitleyen Okan Ç. ise, polisin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Av füfeği ile eşini öldürdüAv füfeği ile eşini öldürdü
Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandıAydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Akhisar'da gece yarısı dehşet! 6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

Karaman’da sokak ortasında dehşet! Biri ayağından vuruldu diğeri başından bıçaklandı!

Biri ayağından vuruldu diğeri başından bıçaklandı!

Eşini bıçaklayıp kendini eve kapattı!

Eşini bıçaklayıp kendini eve kapattı!

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Meksika'da bir çiftlikte 25 ceset bulundu

Bir çiftlikte 25 ceset!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.