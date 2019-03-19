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Eşini boğarak öldürdü, başında ağlarken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sağlık sorunları nedeniyle işsiz olan Ahmet Kocaoğlan (50), 14 yıllık evli olduğu 1 çocuk annesi eşi Saadet Kocaoğlan'ı (49) elleriyle boğarak öldürdü.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, sağlık sorunları nedeniyle işsiz olan Ahmet Kocaoğlan (50), 14 yıllık evli olduğu 1 çocuk annesi eşi Saadet Kocaoğlan'ı (49) elleriyle boğarak öldürdü. Polis tarafından öldürdüğü eşinin başında ağlarken bulunan Kocaoğlan, tutuklandı.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 14 yıllık evli olan ve 1 engelli kızları olduğu öğrenilen Ahmet Kocaoğlan ile eşi Saadet Kocaoğlan, 1 ay önce satın alarak taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Ahmet Kocaoğlan, eşini döverek hareketsiz kalıncaya kadar elleriyle boğazını sıktı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Saadet Kocaoğlan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Eşini boğarak öldürdükten sonra yatağın başında ağlarken polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Kocaoğlan emniyete götürüldü. Saadet Kocaoğlan'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kocaoğlan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Çiftin engelli kızlarının ise akrabalarının yanına gittiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Kocaoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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