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Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:52 | Son Güncelleme

ANKARA'da, çiğ köfteci İbrahim Köksal (40), tartıştığı 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (38) boğarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.  Olay, saat 16.00 sıralarında, Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde 274'üncü Cadde'deki Beyaz Köşk Apartmanı'nda meydana geldi.

Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çiğ köfteci İbrahim Köksal (40), tartıştığı 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (38) boğarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde 274'üncü Cadde'deki Beyaz Köşk Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan çiğ köfte dükkanı işletmecisi İbrahim Köksal, iş yerini kapatıp eve geldi. Köksal, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sibel Köksal'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Köksal, eşini boğarak öldürdü, ardından da cansız bedeninin defalarca bıçakladı.

İbrahim Köksal, olayın ardından polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Köksal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Çiftin, 6-16 yaşları arasında 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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