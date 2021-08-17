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Eşini boğarak öldüren katilin pişkinliği 'pes' dedirtti: Ben eşimi seviyordum

17.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de eşini boğarak öldüren katil, çıkarıldığı mahkemede savunması ile 'pes' dedirtti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan sanık, “Ben eşimi seviyordum. Tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık öfke sonucu olan bir şey” sözleriyle kendini savundu. Mahkemede ortaya çıkan detay ise duyanları kahretti. Hayatını yitiren Tuğçe Demiryaran'ın, daha önceden de darp ve hakaretten eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, duruşmayı erteleme kararı aldı.

Eşini boğarak öldüren katilin pişkinliği 'pes' dedirtti: Ben eşimi seviyordum

Sancaktepe’de 15 Ocak 2020 tarihinde tartıştığı eşi Tuğçe Demiryaran'ı(30) boğarak öldüren Turan Demiryaran’ın(34) “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Tuğçe Demiryaran’ın ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde eşi Tuğçe Demiryaran’ı öldüren sanık Turan Demiryaran’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

“İNDİRİM HÜKÜMLERİ UYGULANMASIN”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek, “Mütalaaya katılıyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir. Haksız tahrik ve ceza indirimi hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz” dedi. Katılan avukatı Hande Gündoğdu, “Mütalaaya katılmakla beraber olayın tasarlanarak gerçekleştiği hususundaki beyanlarımızı tekrar ederiz” diyerek iyi hal indiriminin uygulanmamasını ve sanığın tasarlama yönünden de cezalandırılmasını talep etti.

Katılan avukatlarından Nilda Baltalı, “5 yaşındaki bir çocuk annesiz kalmıştır. Gencecik bir kadının ölümüne sebebiyet veren kişiye iyi niyet gösterilmemesini istiyoruz” dedi. Tuğçe Demiryaran’ın ailesi, “Adalet yerini bulsun. Sanık kızımı tasarlayarak öldürülmüştür” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

PİŞKİN SAVUNMA: EŞİMİ SEVİYORDUM

Bunun üzerine söz verilen tutuklu sanık Turan Demiryaran ise, “Ben eşimi seviyordum. Tasarlayarak öldürmedim. Ayrılma aşamasındaydık. Daha sonra barışma kararı aldık. Boşanmamızı da ertelemiştik. Sonra aldatıldığımı öğrendim. Çocuğumuz olduğu için eşimi affettim. Çocuğumu göremiyorum, hem annesiz hem babasız büyüyor. Bir anlık öfke sonucu olan bir şey. Adaletinize sığınıyorum” diye konuştu. Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

DAHA ÖNCE DE HAKARET VE DARP NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sancaktepe 15 Ocak 2020 tarihinde Turan Demiryaran(34), tartıştığı eşi Tuğçe Demiryaran'ı(30) boğarak öldürdü. Polisi arayarak ‘karımı öldürdüm' diyen Turan Demiryaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında, “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, olaydan önce Tuğçe Demiryaran'ın eşi Turan Demiryaran hakkında hakaret ve darp nedeniyle şikayetçi olduğu, 30 Aralık 2019 tarihinde ise şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Sanığın akıl sağlının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda ise, sanıkta herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul
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