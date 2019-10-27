Eşini boğarak öldüren sanığa, müebbet hapis cezası talebi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Emine Keskin’i (37) boğarak öldürdüğü ve çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında iki ayrı dava açılan Ahmet Keskin’in (39), yargılanmasına devam edildi. Keskin, çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Eşini öldürmek suçundan yargılandığı davada ise savcı, Ahmet Keskin hakkında müebbet hapis cezası verilmesini, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde 2017 yılı Mayıs ayında, otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Keskin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Emine Keskin'i elleriyle boğarak öldürdü. Ahmet Keskin, tutuklanarak cezaevine kondu. Keskin hakkında, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten eşini öldürmek' ve çocuklarına taciz ettiği iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

'NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'

Her iki davada hakim karşısına çıkan sanık Ahmet Keskin duruşmada ağlayarak ifade verdi. Keskin, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Ben araba kullanmayı bilmem, eşim Dereçavuş tarafından sürdü arabayı. Yola moloz döküldüğü için gidemedik, geri dönerken ’Geçen hafta buradan geldiğimde yoktu bu molozlar’ dedi. Ben anlamadığımı söyleyince, ’Sen anlayamazsın zaten o kapasite yok, daha sen dün gece nerede olduğumu bile soramazsın, iki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin? Sen tavuk bile kesemezsin’ dedi. Çocukların benden olmadığını söyleyince beynim durdu. Biz düştük sonra sol kapıdan, nasıl oldu anlayamadım. Eşime baktım, ses yoktu. Yüzünü yıkadım, kendine gelmedi, kalp masajı yaptım nefes almaya başladı, gözünü açtı, gözüyle işaret yaptı. O sırada korucular geldi, ambulans gelene kadar kalbi durdu. Onlar müdahale edince tekrar çalıştı, sonra hastanede öldü. Nasıl olduğunu anlayamadım, ben böyle bir şeye asla cesaret edemezdim, pişmanım" dedi.

DNA TESTİNDE ÇOCUKLARIN BABASI ÇIKTI

Eşini kendisini aldattığı iddiasıyla Keskin’in talebi üzerine 4 çocuğa yapılan DNA testi mahkemede okundu. Raporda, sanığın çocukların biyolojik babası olduğu yer aldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın eşini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

Sanık Ahmet Keskin’in çocuklarına yönelik cinsel istismar suçundan görülen davanın duruşmasında ise, kendisine tuzak kurulduğunu ifade ederek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılması mütalaasını tekrarlarken, mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından delil yetersizliğinden sanığın cinsel istismar suçlarından beraatine karar verdi.

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