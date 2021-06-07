Eşini boğarak öldüren sanık: Çocuklarım korkmasın diye ambulans çağırmadım

Polat Hatal, savunmasında, "Kaçarak evlendik. Olaydan 1 yıl önce de eşimde değişimler başlamıştı. Sigara içiyor, sakız çiğniyor hatta uyuşturucu kullandığından bile şüpheleniyordum. O dönemlerde kendim de İstanbul’da çalıştığım için zaman zaman Çorum’a gelip gidiyordum. Olaydan bir süre önce de eşim hiçbir sebep yokken çocuklarımı alıp annesinin evine bile gitmişti. Ben gelip kendi evimize götürmüştüm. Eşim neden annesinin evine gitti, hiçbir anlam verememiştim. Eşime ‘Aslı ne sıkıntın var da annenin evine gittin, böyle bir şey neden yapıyorsun?’ diye de uyarmıştım. Eşimin yakınları karımın evden kaçtığını hatta eve benim tanımadığım birilerini aldığını söylüyorlardı. Annemle eşimin arası çok iyiydi. Onlar anne ve kız gibiydiler" diye konuştu.

"BOĞAZINI SIKTIM, İKİMİZ DE YERE YIĞILDIK"

Olay anını da anlatan sanık Hatal, "Bana anlatılanlar kafamı karıştırmıştı, olayın olduğu gece de tartışmamız başladı. Ben ona ‘Evden kaçmışsın’ dedim, yine tuhaf hareketler sergilemeye başladı. Ben ona ‘Defol evimden git’ dedim. O da bana küfrederek ‘Sen defol git’ dedi. Kendisine ‘Sen beni aldatıyormuşsun’ dedim. O da bana ‘Sana ne’ diye cevap verdi sonra boğuşmaya başladık; çocuklarım yan odadaydı. Boğazını sıktım, ikimiz de yere yığıldık. Ben numara yapıyor sandım, hiç hareket etmiyordu. Tabi ben de üzerine kilitlenip kalmışım, yerinden kalkmıyordu. Yan odada olan çocuklarımı alıp dışarı çıktım hatta çocuklarım korkmasın, diye de ambulans falan çağırmadım. Kapıyı kapatıp, evden ayrıldım. Çocuklarımı anneme bıraktım, polisi arayıp, ihbarda bulundum. Eşimi bilerek daha önce öldürmeye kalkmış olsaydım hem eşimi hem de eşimin kardeşini onları öldürür, Gürcistan’a kaçar, çobanlık yapardım" dedi.