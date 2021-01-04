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Eşini boğarak öldüren zanlı: “Alkollüydüm hatırlamıyorum”

04.01.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Eşini boğarak öldüren zanlı: “Alkollüydüm hatırlamıyorum”

Çorum’da tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum’da tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.
Dün gece Kale Mahallesi Aksaray 1. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal’ı (29) boğarak öldüren Polat H. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Aslıhan Dal’ın daha önce birkaç kez Polat H. tarafından tehdit edildiği konusunda polise başvurduğu öğrenildi.
Zanlı Polat H.’nin emniyetteki ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Tartışmaya başladık ve bir anda hareketsiz halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim” dediği öğrenildi.
Polat H.’nin çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Eşini boğarak öldüren zanlı: “Alkollüydüm hatırlamıyorum”

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