HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini boğarak öldürüp 3 saat başında beklemiş! İfadesi akıllara durgunluk verdi

Eşini boğarak öldürüp 3 saat başında beklemiş! İfadesi akıllara durgunluk verdi

01.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çiğli'de tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Serkan Önal'ın yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

Eşini boğarak öldürüp 3 saat başında beklemiş! İfadesi akıllara durgunluk verdi

Olay, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELLERİYLE BOĞUP, YAKLAŞIK 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulunduVahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi

Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi

Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön

Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön

Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Daha iyi bir yaşam için köyden şehre geldi! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti

9 ayda bütün mal varlığını kaybetti: Buralardan kurtulmak istiyorum

3 - 4 Nisan hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.