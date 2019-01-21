Eşini boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Yusuf Aziz Avcı (55), tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden ve boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada olaya şahit olan çocukları 13 yaşındaki A.V., koşarak komşularına gidip, haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Leyla Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın komşuları, acı haberi alınca sokak başında ağlayarak gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan, Adana Hipodromu'nda çalıştığı belirtilen Yusuf Aziz Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Leyla Avcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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