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Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

07.06.2024 06:51
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Kahreden haber gece saatlerinde İzmir'den geldi. Bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen İbrahim Köçer önce eşini boğarak katletti, ardından da kendini asarak yaşamına son verdi. Çiftin, eve gelen çocukları gördüğü manzaraya ise inanamadı. Talihsiz genç, 'Ben bu manzarayı nasıl unutacağım' diyerek sinir krizi geçirdi.

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

İzmir'in Buca ilçesinde, bipolar bozukluğu olduğu ileri sürülen İbrahim Köçer (52), tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i (45) boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Olayın ardından eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaşan çiftin çocuklarından Y.K., (22), “Ben bu manzaraya nasıl unutacağım” diye feryat etti.

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BİPOLAR TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakırlı olduğu öğrenilen ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'e taşınan İbrahim Köçer'e, bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

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ÇOCUKLARINI EVDEN GÖNDERDİ

Özel bir nakliye firmasında çalışan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen 3 çocuk babası Köçer, N.K. (26) ve E.K. (9) isimli kızlarını evden gönderip, ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. İbrahim Köçer, olayın ardından evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

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‘BEN BU MANZARAYI NASIL UNUTACAĞIM'

Babası gibi bir nakliye firmasında çalışan çiftin çocuklarından Y.K., iş çıkışı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin içerisinde annesi, balkonda ise babasının iple asılı halde cansız bedenlerini gören Y.K., sinir krizi geçirdi. Y.K.’nın “Ben bu manzarayı nasıl unutacağım” diye feryatlarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçer çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

236528_IZMIRIN-BUCA-ILCESINDE-BIPOLAR-BOZUKLUBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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