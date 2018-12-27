Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi Sevda Çopur'u (38) başına çekiçle vurup, ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Harun Çopur (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çopur'un ifadesinde, eşini, kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocukları bulunan Harun ve Sevda Çopur çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Harun Çopur, eşi Sevda Çopur'un başına çekiçle vurdu, ardından da eline geçirdiği bıçakla boğazından bıçakladı. Harun Çopur, olayın ardından mahalle muhtarının yanına giderek, eşini bıçakladığını söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sevda Çopur'un öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Harun Çopur, polis merkezine götürüldü.

Harun Çopur yapılan sorgusunda, işsiz kaldığı için eşinin kendinden boşanmak istediğini, dün sabah da yine bu nedenle kavga ettiklerini ifade etti. Çopur, kavga sırasında eşinin başına çekiçle vurduğunu, ardından da bıçakladığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Harun Çopur, eniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.