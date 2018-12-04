Eşini, çalıştığı dişçide bacağından vurdu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Nuriye Ş.(36), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuh Ş. (41) tarafından, çalıştığı dişçi kliniğinde tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Nuriye Ş.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Nuh Ş. çalıştığı dişçi kliniğine geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, Nuh Ş., yanındaki tabancayla eşinin bacağına 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, diş hekiminin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 2 çocuklarının olduğu bildirildi.

Polis, Nuh Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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