Eşini çekici dehşetinde kaybeden kadın: Gözümün önünde paramparça oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde trafikte tartıştığı çekici tarafından ezilerek öldürülen Fevzi Mumlu'nun olay anında beraberinde olan eşi, dehşet anlarını anlattı. Acılı eş Sibel Mumlu, "Çok kaçmaya çalıştık . Gözümün önünde paramparça oldu eşim, 'dur' bile diyemedim" dedi.

Geyve Şerefiye Mahallesi'nde yaşanan olayda çekici sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu (38), trafikte tartışmış, 5 kilometre süren kovalamaca sonunda da Mumlu, çekicinin karşısına dikilmişti. Ancak sürücü H.K. çekiciyi, Mumlu'nun üzerine sürerek, ölümüne neden olmuştu. H.K., tutuklanarak, cezaevine konulurken, 2 yıllık eşi gözleri önünde can veren Sibel Mumlu, DHA'ya konuştu. Acılı eş, "Sahibi olduğumuz fırından çıktık. Bu sırada yol kenarında spin atan çekici grubu vardı. Tartışma, korna basmaları nedeniyle başladı. Eşimi darp ettiler. Daha sonra 5 kişilik çekici grubu selektör yaparak bizi takip etti. Eşim 'Düz yol burası gaza basayım, başımıza iş almayalım' dedi. Sağdan soldan bizi sıkıştırmaya çalıştılar, çekici önümüzde kırdı. Eşim manevra yaptı. Çekicinin arka tarafından bir kere kurtulduk biz. Çekici arabası üstündeki ışıkları yaka yaka selektör yaparak takip ettiler bizi. Biz çok kaçmaya çalıştık, yol kenarında bizi sıkıştırdılar. Bariyerlere doğru ittiler, benim tarafımdan arabamıza vurdular. Eşim arabadan indi, çekici geri geri gelip eşime vurdu. Çekicinin üstüne düştü eşim, can havliyle koşarak, önüne doğru gitti durdurmak için. Ama durmadı gözümün önünde ezdi, paramparça oldu, her yeri kırılmıştı" dedi.