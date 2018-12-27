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Eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mesut K.

Ömer ŞULUL/VİRANŞEHİR, (Şanlıurfa) (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mesut K. (36), tartıştığı eşi Mülkiye K.'yı (35) bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan Mesut K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eve gelen Mesut K. ile eşi Mülkiye K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen Mesut K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 3 çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çocukların bağırma seslerine duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kanlar içinde yerde yatan Mülkiye K.'yı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mülkiye K. doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olay sonrasında kaçan Mesut K.'yı bir akrabasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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