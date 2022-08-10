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  4. Eşini darbeden koca, yakınlarıyla birlikte hastanede dehşet saçtı! Sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada

Eşini darbeden koca, yakınlarıyla birlikte hastanede dehşet saçtı! Sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada

10.08.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da eşini darbeden koca hastanede de dehşet saçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan eşine sağlık raporu vermeye çalışan 2 sağlık çalışanını, yakınlarıyla darbeden Yaşar A. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki olay özel bir hastanenin acil servisinde yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül A. isimli kadın, kocası Yaşar A. tarafından darp edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN EŞİNİN PEŞİNDEN GELEREK GÖREVLİLERE SALDIRDI

Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden giden koca Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A.’nın yanına giderek iddiaya göre adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlisinin öfkeli koca ile yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede öfkeli koca ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerine çağrılan polis ekipleri koca ile 2 yakınını gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darp ettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camının kırdığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa sağlık çalışanı saldırı
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