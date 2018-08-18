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Eşini darbedip evini ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 05:12 | Son Güncelleme

Adana'da darbettiği eşinin, çocuğunu yanına alarak ayrılmasının ardından evinde yangın çıkaran ve kesici aletle kendisine zarar vereceğini söyleyen şüpheli polis tarafından ikna edildi

Adana'da eşini darbettikten sonra evini ateşe veren kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir kişinin evinde yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesinin ardından kendisini evin bir odasına kilitleyen ve elindeki kesici aletle kendisine zarar vereceğini belirten Hasan U, polislerin uzaklaşmasını istedi.

Alkollü olduğu ileri sürülen Hasan U, kendisini ikna etmeye çalışan polislere cam kırıkları fırlatarak karşılık verdi.

Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından Hasan U, polisler tarafından ikna edildi.

Gözaltına alınan ve bazı suçlardan kaydı bulunan Hasan U'nun, akşam saatlerinde darbettiği eşinin, çocuğunu yanına alarak yakınlarının yanına gitmesi üzerine evinde yangın çıkardığı öğrenildi.

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