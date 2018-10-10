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Eşini darbettiği öne sürülen kocanın serbest bırakılmasına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

Eşini darbettiği öne sürülen kocanın serbest bırakılmasına itiraz

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirliova ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darbettiği öne sürülen kocanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basına yansıyan Kezban Çelik A'nın iddialarına ilişkin başsavcılığın soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, suç isnadında bulunulan kişinin tutuklanmasının talep edildiği, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulunulduğu kaydedildi.

İncirliova'da yaşayan Kezban Çelik A. (32), sokakta önünü kesen boşanma davası açtığı eşi S.A. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

S.A'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Kezban Çelik A, ayrı yaşadığı eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Başsavcılık boşanma iddia itiraz

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