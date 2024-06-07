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  4. Eşini darp eden kişiyi öldüresiye dövüp hastanelik ettiler! O anlar kamerada

Eşini darp eden kişiyi öldüresiye dövüp hastanelik ettiler! O anlar kamerada

07.06.2024 09:59
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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı ıssız bir yere götüren 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Olaya ilişkin 4 genç gözaltına alınırken, darp edilen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İddiaya göre, Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K.'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.

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Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K.'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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