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Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:21 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.’yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kadına şiddet

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