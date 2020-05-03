Eşini darp etti, 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayadı!

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokak’ta oturan nikahsız yaşadığı R.A.Ç.’nin (19) evine geldi. E.Ş., evin önüne gelen R.A.Ç.’nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.yi zorla aldı ve sokak ortasında darbetti. Ardından eşinin kucağından zorla aldığı bebeği ile uzaklaşmaya çalışan E:Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TEHDİTLER SAVURDU

Polis memurlarının, bebeği bırakması yönündeki uyarılarına E.Ş., sinkaflı sözlerle karşılık verdi. Kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" diye yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Polislerin uyarılarına karşılık elindeki bıçağı sallayan şüphelinin etrafı, evden yaklaşık yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı’nda sarıldı. Polislerin ‘teslim ol’ uyarılarına karşın şüpheli E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek tehditlerini sürdürdü.