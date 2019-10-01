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Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana koca ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; Hacer H. ile eşi Halit H. arasında belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine eşi tarafından darp edilen Hacer H. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hacer H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Hacer H., eşi Halit H’den şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit H. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca Halit H., eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

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