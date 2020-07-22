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Eşini defalarca bıçakladı, 'intihar etti' diyerek...

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 18:53 | Son Güncelleme

Van'da eşini defalarca bıçaklayan şahıs, daha sonra ambulansı arayarak eşinin intihar ettiğini bildirdi.

Eşini defalarca bıçakladı, 'intihar etti' diyerek...

Edinilen bilgilere göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde M.K. ile eşi F.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma şiddete dönüşünce F.K. evi terk etmek istedi. Eşi F.K.’nin evi terk etmesine izin vermeyen M.K., eşini defalarca kez bıçakladı.

Olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber veren M.K., eşinin intihar ettiğini söyledi. F.K. ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"KIZIMI ÖLÜME TERK ETTİLER"

Hastanede çaresizce bekleyen F.K.’nin babası Nadir Alağız, kızının yıllarca kocası tarafından şiddet gördüğünü ifade ederek, “Kaç kere gidip kızımı almak istedim ama damadımın ailesi her defasında izin vermedi. ‘Biz senin kızına sahip çıkarız’ dediler ama sahip çıkmadılar. Kızımı ölüme terk ettiler. Bu olayın sorumluları sadece kocası değil. Evden biri olay akşamı torunumu dövmüş. Kızım da bu duruma karşı çıktığı için kızımı öldürmeye kalkışmışlar. Kızımı 5 defa bıçaklamış. Bu nasıl bir insanlıktır? Bize haber vermediler. Kızım 2 gün hastanede yatmış, ameliyatlar geçirmiş ama bizi arayan soran olmamış. Kızımın bir komşusu 2 gün sonra bizi arayıp ‘kızınız hastaneye kaldırıldı’ diye haber verdi. Bizim haberimiz oldu” ifadelerini kullandı.
Kızının yıllardır şiddet gördüğünü ancak çocukları için sustuğunu ifade eden baba Alağız, “Kızım çocukları için sustu yıllarca. Ama yine de durmadılar. Kızımı öldürmeye kalkıştı o cani. Olay olduğu gece kızımı önce bıçaklamış sonra ölmesini beklemiş. Yaklaşık 2 saat sonra ambulansı arayıp ‘intihar etti’ diye bildirmişler. Ben bu yaşıma kadar böyle canilik görmedim. Benim kızım sahipsiz değil. Ben sonuna kadar onun yanında olacağım. Savcılığa gidip şikayetçi de oldum. Uzaklaştırma kararı çıkarılsın. Aileme, kızıma 100 metreden fazla yaklaşmasınlar. Her türlü yola başvuracağız” diye konuştu. (İHA)

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