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Eşini defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Elif Ç.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Elif Ç. ağır yaralandı. Talihsiz kadın tedavi altına alınırken polis tarafından yakalanan Tolga Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Namazgah Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Elif Ç. saat 23.00 sıralarında olayın meydana geldiği sokakta eşi Tolga Ç. ile karşılaştı. Çift arasında bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Ç. yanında taşıdığı bıçakla Elif Ç.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde kaldı
Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalırken Tolga Ç., olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Elif Ç.’yi ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Elif Ç. buradan Kırklareli Devlet Hastanesine nakledildi. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bıçakla birlikte yakalandı
Öte yandan polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Tolga Ç., karısını yaraladığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Tolga Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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