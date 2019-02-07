Eşini demir çubukla darbettiği iddiası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eşini demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Orhangazi Mahallesi'nde üç çocuk annesi S.Ç'yi (34) demir çubukla darbettiği ileri sürülen ve gözaltına alınan eşi H.Ç'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.Ç, "eşe eziyet etmek ve işkence yapmak" suçlarından tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç, ilk ifadesinde, merdivenden düşerek yaralandığını söylemiş, daha sonra eşinin kendisini darbettiğini iddia etmesi üzerine H.Ç. gözaltına alınmıştı.

