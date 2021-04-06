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Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası

06.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 2019’da eşi Güllü Yılmaz’ı üzerine benzin döküp yakan cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Diyarbakır 7.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 2019’da eşi Güllü Yılmaz’ı üzerine benzin döküp yakan cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme eşini yakarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Heyet ayrıca, kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ile tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti.
17 Ekim 2019’da Can Yılmaz, eşi Güllü Yılmaz’ın üzerine benzin döküp yakmış talihsiz kadın 12 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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