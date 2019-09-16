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Eşini dövdüğü iddia edilen koca: Dövmedim, üzerine düştüm

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de tartıştığı eşi H.K.’yi (35) dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.K.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de tartıştığı eşi H.K.’yi (35) dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.K. (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli A.K.’nin eşini dövmediğini tartışma sırasında üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.
Erenköy Mahallesi’nde oturan H.K., eşinin kendisini dövdüğünü söyleyerek polis merkezine şikayette bulundu. Polisler tarafından gözaltına alınan A.K., ifade işlemi ve geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda eşini dövmediğini ve tartışma sırasında üzerine düştüğünü öne süren A.K., “Olay sebebiyle pişmanım. Tartışma sırasında eşimle birlikte yere düştük. Ben de eşimin üzerine düştüm. Sonrasında eşimin yaralandığını fark ettim. Eniştem geldi, eşimi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından Eskişehir 1’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.K., eşini dövdüğüne ilişkin darp raporu nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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