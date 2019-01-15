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Eşini dövdüğü iddia edilen koca, kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, eşini dövdüğü iddia edilen inşaat işçisi Barış U.(26), polise kapıyı açmayıp, telefonda evde olmadığını söyledi.

Eşini dövdüğü iddia edilen koca, kovalamaca sonucu yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, eşini dövdüğü iddia edilen inşaat işçisi Barış U.(26), polise kapıyı açmayıp, telefonda evde olmadığını söyledi. Arka balkondan atlayarak kaçan Barış U., kovalamaca sonucunda yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.U. polisi arayıp eşi Barış U.'nun kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Polisler, eve yakın bir noktada kucağında bebeğiyle gördüğü G.U.'yu polis otosuyla hastaneye götürdü. Polis eve geldiğinde kapıyı açan olmayınca cep telefonundan aradığı Barış U.'ya kapıyı açmasını söyledi. Evde olmadığını söyleyen Barış U., bir süre sonra evin arka balkonundan atlayıp ormanlık alana doğru koşarak kaçarken onu gören polis ekipleri de peşinden koştu. Kısa sürede yakalanan Barış U., ormanda yuvarlanması sonucu meydana gelen vücudundaki ufak yaralardan dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Barış U., buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan G.U. ise eşinden şikayetçi olmadı. Barış U. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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