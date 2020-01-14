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  4. Eşini dövdüğü iddia edilen Yemenli gözaltına alındı

Eşini dövdüğü iddia edilen Yemenli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

AVCILAR'da kavga ettiği eşi  Nabila M.A.'yı dövdüğü iddia edilen Yemen vatandaşı Talal Moqbel Qasem AL-Shuquri gözaltına alındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kavga ettiği eşi Nabila M.A.'yı dövdüğü iddia edilen Yemen vatandaşı Talal Moqbel Qasem AL-Shuquri gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi'nde oturan iki çocukları bulunan Yemen vatandaşı çift, kavga etmeye başladı. Nabila M.A.M'nin çığlıklarını duyan komşuları Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Verilen adrese sevk edilen asayiş ekibi müdahale ederken, Nabila M.A.M., sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine ikinci ekip istendi. Yakındaki bir işyerinde işçi olarak çalıştığı belirlenen Talal Moqbel Qasem AL-Shuquri aramadan geçirilerek bir ekip aracına, şikayetçi olan eşi ayrı araca alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edildi.
Bazı komşuları oldukça uyumlu görünen Yemenli çiftin daha önce büyük bir kavgalarına şahit olmadıklarını, geçim sıkıntısı çeken Talal Moqbel Qasem AL-Shuquri'nin otomobilini sattığını söylediler. Soruşturmaya devam ediliyor.

(FOTOĞRAF)

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